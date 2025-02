“Su carrasciali pirresu”, spettacoli e sfilate 

Torna dal 21 febbraio al 4 marzo, tra Casa Saddi ed il Parco della Vetreria, “Su carrasciali pirresu”, una iniziativa per conoscere le maschere del carnevale tradizionale attraverso il teatro, le animazioni ed i laboratori.

Una rassegna pensata per le famiglie, con appuntamenti divertenti per tutti, che viene inaugurata a Casa Saddi, ingresso da via Ettore Fieramosca 17, il21 febbraio alle 17, con “Matte maschere Maccus”, produzione Teatro Circo Maccus. Lo stesso giorno alle 18, in sala Lisetta, andrà in scena "Diversi?! Unici!”, liberamente ispirato alle strisce di Chas Addams di Virginia Garau e Daniela Melis, con Virginia Garau, Daniela Melis, Carmen Porcu, Ulisse Sebis, produzione Teatro Tragodia.

Il 23 alle 17 gli artisti di Officina Acutica terranno un piccolo laboratorio musicale per bambini e bambine, che alle 18 potranno ascoltare “L’Hymn a l'amour”, con Annalisa Mameli, voce, e Corrado Aragoni, pianoforte.Ricco di appuntamenti anche il programma 27 febbraio, sempre a Casa Saddi, inizio previsto per le 16, con l’animazione sulla maschera per bambini e bambine a cura di Teatro S'Arza. 17 lo spettacolo della compagnia Abaco TeatroE se i topolini scoprissero i tombini”, di e con Marta Proietti Orzella. Alle ore 18 andrà in scena “Il contadino e la principessa”, ideazione e regia Romano Foddai, con Paola Dessì, Stefano e Francesco Petretto.

Il 2 marzo alle 10,30 ci sarà la sfilata di Carnevale per le vie di Pirri con partenza e ritorno al Parco La Vetreria: sarà animata da i Barbariciridicoli con “Comare Vardetta e Co” (regia Tino Belloni) e “Caravanserraglio”, un carro allegorico dedicato alla fattoria degli animali di Orwell. Nel pomeriggio alle 17 a Casa Saddi, va in scena lo spettacolo di burattini “La strega e il pirata” di e con Daniele Pettinau.

RIPRODUZIONE RISERVATA