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Oggi alle 10 a Quartu
07 novembre 2026 alle 00:26

“Su Cantieri” del sardo apre a tutti le sue porte  

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In un tempo in cui le frontiere sembrano tornare a irrigidirsi e le identità vengono spesso evocate come steccati, il dialogo tra i popoli resta lo strumento più efficace per capire chi siamo e chi abbiamo accanto. Le lingue ne sono il veicolo più autentico: custodiscono memoria, visioni del mondo, modi unici di nominare le cose, e proprio per questo, quando si incontrano, generano comprensione reciproca. Le lingue minoritarie, in particolare, sanno ricordarci che la ricchezza del mondo non sta nell’omologazione ma nella pluralità delle sue voci, e che ogni idioma è un patrimonio dell’umanità intera.

Con questi presupposti nasce l’Officina delle Lingue Minoritarie, ospitata a Quartu nell’Ex Convento di via Brigata Sassari. Dopo l’apertura dedicata al grande intellettuale di origine catalana Carles Duarte i Montserrat, gli appuntamenti proseguono oggi, alle 10, con “Su Cantieri de sa limba sarda”, diretto da Lucia Cossu. Appassionati, militanti, esperti, artisti, scrittori, sono invitati a portare le loro idee, le loro storie, le loro buone pratiche, o le loro testimonianze, per il miglioramento della politica linguistica del sardo e una mappa della nuova questione della limba.

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