«Su Cantaru, finalmente l’anfiteatro» 

Va a buon fine il terzo tentativo dell’Amministrazione guidata da Stefano Licheri per completare l’incompiuta del parco di Su Cantaru e realizzare un anfiteatro. A distanza di 15 anni dalla prima richiesta di finanziamento, tra le pieghe dell’ultima Finanziaria, la Regione ha concesso 200mila euro per trasformare in realtà il sogno caldeggiato dal sindaco e dal gruppo che di volta in volta l’ha affiancato nelle legislature che l’hanno visto alla guida di Ghilarza.

La richiesta

Da tempo si puntava infatti a realizzare un ampio spazio all’aperto dove proporre eventi e spettacoli.

A giugno il Comune aveva inoltrato una richiesta di finanziamento all’assessorato ai Lavori pubblici e a distanza di mesi parte delle cifre richieste (il progetto prevedeva una spesa di 360mila euro) sono state trovate.

Denari che permetteranno al Comune di intervenire sulla pista di skateboard realizzata negli anni Novanta e mai ultimata.