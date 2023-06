Su camminu de su Filu, dove verticalità e grandezze della natura ogliastrina superano l’immaginazione 

Si potrebbe immaginare un sentiero che sfiora l’orlo di una profonda gola, fronteggiato da uno dei più bei nuraghes dell’Isola. Si potrebbe immaginare un laghetto incastonato in una fitta lecceta, nel cuore della montagna, circondato da un vastissimo villaggio nuragico coperto dai muschi, confuso tra le rocce e le pareti. Oppure ancora si potrebbe immaginare una montagna che si spacca in fenditure oscure e profonde e, tra i detriti e i massi ciclopici, una distesa di peonie ed orcihdee ombreggiate da un bosco tassi scuri e centenari. Eppure, quando si muovono i passi dall’abitato di Gairo Taquisara, cominciando a inerpicarsi per quell’antico viottolo noto come Su Camminu de su Filu, l’immaginazione diviene superflua, perché tutto questo si dispiega con lentezza sotto gli occhi increduli dell’escursionista.

La cengia

Si comincia subito in salita partendo dalle ultime case del borgo nato attorno alla stazione ferroviaria di Genn’e Ua: qui alcune famiglie gairesi arrivarono negli anni Venti. Il sentiero prende quota sulla vallata del Rio Taquisara e imbocca una cengia aerea, larga e dal fondo piano, roccioso: pare disegnata apposta per camminare e godersi la vista straordinaria sul paesaggio e sul Nuraghe Serbissi che, di là della valle e sopra le alte pareti, fronteggia il visitatore con la solennità annosa dei suoi macigni. Gradualmente la vegetazione si abbassa, lasciando spazio alla gariga che dispensa in primavera una impressionante profusione di fioriture.

Is Tostoinus

L’ascesa si interrompe su cime piatte e rocciose, lunari. Su Segau: il nome e le vaste aie carbonili tradiscono l’antico bosco che occupava l’altopiano, dove ora solo il vento rotola incessantemente facendo ondeggiare gli steli degli asfodeli. Oltre le quinte della montagna si svela il dente lontano di Perda Liana, col Gennargentu a pennellare l’orizzonte. La via perde quota, dirigendosi verso un immensa vallata incastonata nella montagna, invisibile prima d’allora. Quando i primi lecci circondano il sentiero, la sagoma di una capanna e lo scrosciare di una fonte preannunciano la magia di Is Tostoinus.

È una vera e propria oasi nella montagna: la sorgente abbondante e perenne, i prati verdissimi ed un laghetto sul quale si slancia un piccolo ponte rifinito con cura. Un luogo del genere invita al riposo e alla contemplazione e doveva essere vegliato gelosamente dai popoli che abitavano il cuore del taccu.

Il villaggio

Poco distante dal laghetto si allarga un bosco giovane e fitto: ai suoi piedi si innalzano lame di roccia avvolte dal muschio, dove i ciclamini decorano con maestria il sottobosco. Tra gli alberi e le rocce, alcune pietre mostrano la mano dell’uomo: nel bosco si cela un immenso villaggio, rovinato e rimasto immobile nel tempo e nella magia della lecceta. Poco distante, un grosso nuraghe collassato su sé stesso e una grande tomba dei giganti raccontano di un’epoca in cui la montagna era abitata ed il silenzio del bosco rotto dalle voci e dalle attività di tante famiglie.

È il mormorio del torrente, oggi, a rompere il silenzio: lo si raggiunge sulla sinistra, camminando sulla sua riva umida coperta dalle fronde, tra lame di luce che cadono talvolta su un cespuglio di peonie o giocano con le trasparenze delle pozze. Lo scroscio di una cascata preannuncia un salto di roccia: qui, abbracciato con gigantesche radici ad un muro di travertino, un leccio è cresciuto in mezzo al greto direttamente sulla pietra e si impone allo sguardo come un patriarca.

Perdu Isu

Si abbandona la magia del greto con rammarico, lasciando le anse del torrente e le sue sculture di travertino quasi all’improvviso. Nel bosco fuggono sagome di mufloni e cervi che arrivano dalla foresta vicina di Montarbu, ma una strada rompe l’incanto selvaggio della montagna. Si prende a destra, uscendo dal bosco e trovandosi nel cuore della vasta piana di Perdu Isu. Questo campo vastissimo, ammirato appena dall’alto delle creste in precedenza, ospita oggi vasti pascoli e le leggende di chi vi ha trovato rovine e tesori oggi dimenticati.

L’orlo del bosco lo raggiunge presto e la strada si tramuta in una mulattiera ripida, in salita sotto lecci contorti e solitari tassi. La salita si rompe su un’alta parete rocciosa, a picco sulla vallata del Pardu: sulla sinistra, custode di un panorama vertiginoso che ha pochi rivali, il nuraghe di Perdu Isu sfida la vertigine.

La valle dei tassi

Sembra impossibile vincere i precipizi, ma un sottile passaggio si incunea tra le pareti e le costeggia alla base, inoltrandosi in un orrido stretto e umido: qui la montagna concede la sua ultima magia. Si cammina sotto il nero buio che solo gli alberi di tasso sanno produrre ed è un vero e proprio bosco di questi alberi antichi che custodisce gli ultimi passi del sentiero, prima della discesa che porta al paese.

Tra i tronchi che animano questa terra, le peonie e le orchidee selvatiche sono le ultime gemme incantevoli di un percorso unico e prezioso.

RIPRODUZIONE RISERVATA