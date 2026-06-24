Su “Caffè corretto” informazione e musica 

Appuntamento con Caffè corretto oggi dalle 8.10 su Radiolina, in conduzione Veronica Fadda ( nella foto ). Consueto mix tra informazione e musica, con le hit del momento. In apertura la rassegna stampa, con L’Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Focus sull’attualità dedicato a turismo e ristorazione, ospite il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia. Si parlerà anche di orto terapia e giardini urbani con Matteo Bertolino. Aggiornamenti con la Redazione di unionesarda.it