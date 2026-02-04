“Su Bundu” sbarca al Carnevale di Venezia 

Il gruppo con la maschera “Su Bundu” di Orani parteciperà al Carnevale tradizionale di Venezia. “I carnevali delle tradizioni” si terrà il 16 febbraio. A darne notizia sono l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ziranu e il gruppo “Su Bundu” che forniranno i dettagli e il programma dell’evento a giorni. Tutti sono entusiasti della partecipazione alla prestigiosa ribalta veneziana.

A presentare il programma in conferenza stampa, domani alle 18 in Comune, saranno il primo cittadino Marco Ziranu, il presidente del comitato regionale Pro Loco Unpli Sardegna Raffaele Sestu, e quella provinciale Grazia Cugusi, il presidente del gruppo “Su Bundu” Francesco Noli, e il presidente della Pro Loco di Orani Gianni Demontis.

«Siamo orgogliosi del fatto che la nostra maschera tradizionale sia stata invitata a partecipare al Carnevale tradizionale di Venezia. È una bellissima notizia, questa maschera è ormai entrata a pieno titolo in quel che è la cultura oranese; è stata riscoperta», sottolinea il sindaco Ziranu. E aggiunge: «La partecipazione all’evento di Venezia è un preludio anche al Carnevale oranese che si terrà il 21 febbraio. L’associazione è al lavoro per la promozione della maschera».

