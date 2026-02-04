VaiOnline
Orani.
05 febbraio 2026 alle 00:32

“Su Bundu” sbarca al Carnevale di Venezia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il gruppo con la maschera “Su Bundu” di Orani parteciperà al Carnevale tradizionale di Venezia. “I carnevali delle tradizioni” si terrà il 16 febbraio. A darne notizia sono l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ziranu e il gruppo “Su Bundu” che forniranno i dettagli e il programma dell’evento a giorni. Tutti sono entusiasti della partecipazione alla prestigiosa ribalta veneziana.

A presentare il programma in conferenza stampa, domani alle 18 in Comune, saranno il primo cittadino Marco Ziranu, il presidente del comitato regionale Pro Loco Unpli Sardegna Raffaele Sestu, e quella provinciale Grazia Cugusi, il presidente del gruppo “Su Bundu” Francesco Noli, e il presidente della Pro Loco di Orani Gianni Demontis.

«Siamo orgogliosi del fatto che la nostra maschera tradizionale sia stata invitata a partecipare al Carnevale tradizionale di Venezia. È una bellissima notizia, questa maschera è ormai entrata a pieno titolo in quel che è la cultura oranese; è stata riscoperta», sottolinea il sindaco Ziranu. E aggiunge: «La partecipazione all’evento di Venezia è un preludio anche al Carnevale oranese che si terrà il 21 febbraio. L’associazione è al lavoro per la promozione della maschera».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 