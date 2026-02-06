Su Bundu è pronto a incantare Venezia 

Su Bundu sbarcherà a Venezia. Il gruppo che rappresenta la maschera di Orani, è stato invitato a partecipare al Carnevale tradizionale di Venezia, che si terrà il 16 febbraio. Ieri sera, in Municipio, hanno presentato il programma il sindaco Marco Ziranu, il presidente dell’Unpli Sardegna Raffaele Sestu, e quella provinciale Grazia Cugusi, il presidente del gruppo "Su Bundu" Francesco Noli, e il presidente della Pro Loco di Orani Gianni Demontis. Tra i desideri anche quello di portare una sfilata di una dozzina di maschere tradizionali sarde alla partenza della Luna Rossa a Cagliari. Al Carnevale parteciperanno varie Regioni, la Sardegna è ormai onnipresente. «Da anni la Sardegna è protagonista di questo evento. Quest'anno sarà Orani con Su Bundu ad avere l'onore di rappresentarla - dice Ziranu -. Siamo molto orgogliosi. Un ringraziamento va a tutti quelli che negli anni hanno lavorato per la sua valorizzazione».

Il gruppo di Su Bundu conta una cinquantina di persone, ma a partire saranno in 16. Sestu fa un elenco delle maschere sarde che hanno partecipato a uno dei Carnevali più importanti del mondo e parla di quella di Su Bundu come una delle più attese: «A Venezia abbiamo a disposizione il Lunedì Grasso. Saremo gli unici dentro Venezia, gli altri saranno a Mestre. Avremo due launeddas con gli allievi di Luigi Lai. Faremo una sfilata e esibizione sul palco dove speriamo di riunire il sindaco di Orani e quello di Venezia». All'evento sono attese 20mila persone. «Per noi è motivo di orgoglio perché facciamo conoscere la maschera in tutto il mondo, vogliamo portare la sua storia che comincia nel Settecento ma è tornata alla ribalta negli anni Ottanta», aggiunge Noli.

RIPRODUZIONE RISERVATA