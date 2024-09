Su Brugu, piazza con un’area verde  

Un intervento a Su Brugu che inizia a prendere forma. Sono diversi infatti cantieri in corso con i fondi Pnrr e tra questi quello da 2 milioni 700mila euro per la rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali e uno da un milione 575mila euro per la riqualificazione dell’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Alghero. «Su quest’area – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna - il Comune ha concentrato le sue attenzioni». «I vari progetti si integrano nella riqualificazione di quell’area – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - In questi giorni si stanno concludendo gli interventi in via Sant’Antioco, tra le vie Caprera e Nuoro. Il Comune è intervenuto per riqualificare lo spazio racchiuso dai fabbricati per trasformarlo in una piazza mediante un’area verde, pedonale, degli stalli per la sosta. Realizzato anche un nuovo impianto di illuminazione». In progetto analoghi interventi su altre strade di Su Brugu. ( m. g. )

