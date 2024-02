Su Bixinau Antigu, si va avanti con il secondo lotto delle opere 

Mentre sono stati completati i lavori di ristrutturazione nella piazza Mercato di Guspini, proseguono quelli previsti dal secondo lotto del progetto “Su Bixinau Antigu”, finanziato attraverso la partecipazione ad un bando della Regione e che riguardano l’area sottostante. Con il cantiere si sta rifacendo il manto stradale, predisponendo tutti i sotto-servizi stradali necessari per valorizzare l’area e renderla più fruibile dai cittadini.

A seguito dei lavori, la scalinata stretta di accesso dalla piazza all’area del cantiere sottostante è stata transennata per ragioni di sicurezza. Inoltre, per poter eseguire l’intervento, due attività commerciali sono state spostate momentaneamente nel mercato civico con la possibilità di accesso da via Carducci. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato anche i locali posti sotto la piazza, e sono stati eseguiti da lavoratori ex Keller che hanno tinteggiato i locali interni, pitturato le grate delle finestre e i portoni d’ingresso ed eseguito altri lavori di adeguamento per ospitare le rivendite di pane, verdura e salumi presenti nelle logge sotto la biblioteca. I lavori sono svolti in funzione di un piano comunale che prevede di utilizzare tutti i locali facenti parte dell’edificio che ospita la biblioteca per scopi culturali, mostre e manifestazioni legate all’attività della biblioteca.

