Su battileddu, mostra e corteo storico 

“Non fartelo raccontare” è il motto di “su carrasecare luvulesu. Su Battileddu o Sos Battiledos, la maschera locale, non può essere raccontata ma va vissuta in prima persona. Sabato ore 14 in piazza Deledda la vestizione, poi il percorso storico dove si assisterà al rito. Al termine la cena comunitaria offerta dall’associazione. Domani nel salone Moreddu sarà aperta al pubblico una mostra sul rito della maschera antropomorfa. Sabato 10 apertura del MaC Lula dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 mentre la leva 74/99 organizza il pranzo. (m. d.)

