Su Battileddu  a Lula è anche una mostra 

C'è una festa a Lula attesa tutto l'anno, il cui motto è “Non fartelo raccontare”. Si scrive “carrasecare luvulesu” si legge Su Battileddu o Sos Battileddos, il rito ancestrale della maschera locale più antica, che non può essere raccontato ma si deve vivere di persona, perché il suo teatro naturale sono le strette vie del centro storico del paese.

L'appuntamento è per domani alle 14 con la vestizione dei personaggi, poi la vera e propria celebrazione del rito legato al culto della terra: morte e resurrezione innestati in un atavico racconto che in Sardegna esiste sin dalla notte dei tempi. Tragica, feroce e affascinante, la manifestazione rivive grazie a un gruppo di appassionati e studiosi che recuperando testimonianze orali e scritte dei primi anni del 900, che potranno essere lette nella mostra che si terrà oggi al salone Moreddu, lo hanno riproposto a un pubblico più vasto nei primi anni 2000.

