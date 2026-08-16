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17 agosto 2026 alle 00:56

Su Barone, giro di vite sui controlli  

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Un ampio spiegamento di forze per garantire il rispetto del decreto di sequestro preventivo della pineta di Su Barone, disposto nei giorni scorsi dalla Procura di Nuoro. Ieri mattina hanno operato nella zona carabinieri, polizia e Forestale.

Il sequestro riguarda solo l'accesso e la sosta con veicoli e non la fruizione della pineta, garantita a tutti, e gratuitamente, anche se senza il posizionamento stabile di attrezzature da un giorno all'altro che, in caso di assenza dei titolari, verranno rimosse. Le forze dell’ordine hanno vigilato su tutti gli accessi all'area naturalistica, riuscendo a gestire l'ingente flusso di turisti tipico del ferragosto e prevenendo il fenomeno della sosta selvaggia, in specie all'interno dell’area sottoposta a sequestro, ove elevato é considerato il rischio incendio.

L'intervento si è reso necessario per tutelare l'integrità ambientale del sito e assicurare il pieno adempimento delle disposizioni dell'autorità giudiziaria, evitando accessi non autorizzati e garantendo la sicurezza e la legalità lungo l'intero litorale.

L’introduzione e il parcheggio di veicoli nell'area sottoposta a sequestro, che coincide con l'intera pineta esclusi gli stalli predisposti per la sosta, renderà i relativi autisti passibili di denuncia per violazione di sigilli che, in quanto reato, ha rilevanza penale.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, a salvaguardia del patrimonio paesaggistico e della sicurezza pubblica. Per garantire la sicurezza della persone e far rispettare l’ambiente.

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