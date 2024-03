Su Addiu, lavori al termine 

Da mesi, ormai, un tratto della statale 390 è un cantiere. Il tratto che sta causando disagi a imprese e residenti è quello che da Lanusei porta a Su Addiu, direzione Loceri. Da mesi, due semafori scandiscono il senso unico alternato notte e giorno, quando funzionano. Se non funzionano i mezzi tentano il passaggio e qualcuno poi dovrà tornare indietro. Il cantiere va avanti ad intermittenza in poche centinaia di metri, dove è stato necessario mettere in sicurezza il costone. Lungo la statale, residenti e imprese lamentano ritardi nella conclusione. Dall’Anas arrivano buone notizie: «I lavori in questione sono sostanzialmente conclusi. Tra la fine della giornata di domani e l'inizio di quella di giovedì 14 marzo il traffico sarà ripristinato a doppio senso di marcia, con la rimozione del semaforo». (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA