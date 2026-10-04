Su “A voi la linea” la Juventus in arrivo 

Nonostante la pausa del campionato per gli impegni delle nazionali, non si interrompe la “mezz’ora di terapia” per i tifosi del Cagliari. Come ogni lunedì alle 14:30 su Radiolina l’appuntamento è con “A voi la linea”, il programma dedicato ai supporter rossoblù e condotto da Lele Casini (nella foto). Tra i temi che verranno proposti agli ascoltatori: le prestazioni dei “nazionali” con le loro rappresentative e la ripresa del campionato con la sfida contro la Juventus.