Su 35 punti solo 8 in trasferta 

Da una parte la squadra col miglior rendimento esterno del torneo, con i 22 punti conquistati in dodici gare lontano da casa (come il Frosinone), dall'altra quella che, dietro il solito Frosinone, ha invece il miglior cammino interno della Serie B, con 27 punti in tredici partite. Ma sabato Bari e Cagliari non potranno aggrapparsi ai loro primati e, anzi, dovranno sconfiggere i rispettivi tabù. Perché i pugliesi, al San Nicola, hanno vinto solo quattro volte su dodici, fermandosi a un bottino da metà classifica (17 punti), mentre i rossoblù, lontani dalla Domus, hanno messo insieme appena 8 punti in undici gare, con una sola vittoria e meglio solo del fanalino di coda Cosenza.

Piccolo e fragile

Quando il Cagliari varca il mare, si perde. Una sola vittoria, ormai lontanissima, un girone fa, a Benevento (il 2-0 del 10 settembre), cui vanno ad aggiungersi 5 pareggi e altrettante sconfitte. Da incubo anche il bottino dei gol segnati, appena 9, come Brescia e Cittadella, meglio solo del solito Cosenza (6 gol). E non è un caso che il Cagliari sia rientrato senza un solo gol all'attivo da ben cinque trasferte (Spal, Genoa, Ternana, Cittadella e Modena). Va meglio in difesa, con appena 13 reti al passivo, settima miglior retroguardia esterna del torneo. Ma troppo poco per sognare una grande risalita. E lo stesso Ranieri, dopo essersi messo in tasca i tre punti col Benevento, lo ha rimarcato: «Dobbiamo darci una mossa e iniziare a fare punti anche in trasferta». Riprendendo a segnare, cosa che al Cagliari ranieriano, fuori casa, non è ancora riuscito tra Cittadella e Modena.

Cambio di marcia

Necessario, quasi fondamentale, per provare a sognare in grande o anche solo conquistare la miglior posizione possibile nella griglia dei playoff. Senza ricordare troppo che il Cagliari che, sette anni fa, sbancò la cadetteria chiuse l'annata col miglior rendimento esterno del torneo (35 punti in ventuno partite). Ricordando, però, che negli ultimi anni sono state promosse in A solo squadre che hanno chiuso con un bottino importante lontano da casa, con un'unica eccezione, il Monza della stagione 2021-22, promosso tramite i playoff, portando in dote i soli 24 punti in diciannove gare giocate fuori casa (dodicesimo posto nella classifica del rendimento esterno). Anche se quei 24 punti sono stati sufficienti per arrampicarsi fino al terzo posto nella classifica conclusiva insieme al Pisa, poi battuto nella doppia finale promozione.