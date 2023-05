Stupro nella minicar: fermato  il presunto aguzzino della 16enne 

Latina. È stato arrestato, dopo una capillare attività di ricerca sul territorio, l'uomo accusato di aver rapito e violentato una ragazza di 16 anni, mercoledì scorso a Latina. Si tratta di Dragos Daniel Marcu, un 31enne romeno già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti. A porre fine alla fuga del ricercato sono stati gli agenti della squadra mobile della questura di Latina.

Mercoledì la giovane era arrivata con un amico 18enne vicino a un vecchio stabilimento abbandonato dove, per caso, si trovava anche Marcu, un senza fissa dimora che per abitudine cambiava spesso rifugio. L’uomo, che si stava drogando col crack, avrebbe colpito il 18enne con un violento pugno in faccia facendolo svenire, poi avrebbe costretto la ragazzina a salire sulla microcar e l'avrebbe portata via con lui. Giovedì mattina le forze dell'ordine hanno trovato la sedicenne dentro la microcar con ferite al volto e in stato di choc, vicino alla stazione. Lei e l’amico hanno identificato Marcu da una foto segnaletica, dopodiché è partita la caccia all’uomo. Il presunto violentatore è stato sorpreso nel sonno, ieri mattina, in una fabbrica abbandonata a Pontenuovo, sempre in provincia di Latina e arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

