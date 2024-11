Stupro di gruppo, tutti condannati 

PALERMO. Dopo una breve camera di consiglio, i giudici della seconda sezione del tribunale hanno condannato tutti e sei i giovani accusati di aver stuprato in gruppo una 19enne una notte di luglio del 2023, in un cantiere abbandonata del Foro Italico.

I video

La Procura aveva chiesto una pena esemplare: 12 anni per cinque dei sei imputati, 10 e 8 mesi per il sesto. Le pene inflitte sono decisamente minori. Sette anni per Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao, sei anni e 4 mesi per Christian Barone, 4 anni per Samuele La Grassa. A quest’ultimo, che non avrebbe partecipato agli abusi ma sarebbe rimasto a guardare, sono state riconosciute le attenuanti generiche e quella prevista quando la condotta viene ritenuta meno grave. «Chiedo perdono per non averla aiutata. Giudicatemi per quel che ho fatto e non per quello che non ho fatto», ha detto Christian Barone prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio. Anche lui non avrebbe partecipato alla violenza, ma sarebbe l’autore di uno dei tre video girati dal branco. Gli altri li avrebbe realizzati Angelo Flores, il maggiore del gruppo, quello che la 19enne la conosceva meglio.

Il minorenne

«Falla ubriacare, poi ci pensiamo noi», avevano detto la sera degli abusi a un barista di un chiosco della Vucciria, quartiere della movida, in cui si erano fermati a bere i ragazzi e la vittima. All'inizio era solo un’uscita come un’altra. La 19enne conosceva alcuni di loro, aveva bevuto e poi si era allontanata col gruppo. «Ho chiesto aiuto ai passanti ma nessuno ha fatto nulla», racconterà poi, dicendo che, intuito di essere in pericolo, aveva tentato di richiamare l’attenzione. Nel video si vede il gruppo attorno alla vittima, che chiede ai ragazzi di smetterla. Tra i ragazzi c’era anche un minorenne, già condannato dal gup dei minori a 8 anni e 8 mesi. Scarcerato, aveva preso a pubblicare post in cui si vantava dell’accaduto, e dopo poche ore è tornato in cella.

Doppia violenza

A inchiodare gli imputati, oltre al racconto della 19enne, i video e le chat che si scambiarono dopo la violenza. In aula non hanno mai chiesto scusa alla vittima, a cui dovranno ora versare 40mila euro, e hanno sostenuto che fosse stato un rapporto consensuale. Una «doppia violenza», l’ha definita la legale della vittima, l’avvocato Carla Garofalo.

RIPRODUZIONE RISERVATA