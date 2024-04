Stupro di gruppo, no al rito abbreviato 

PALERMO. Si deciderà nel dibattimento la sorte dei sei ragazzi accusati di aver violentato in gruppo, a luglio, una 19enne attirata in un cantiere abbandonato del Foro Italico.

La telefonata

Gli imputati hanno rinunciato all’abbreviato dopo il no del gup a alcune richieste a cui avevano condizionato la scelta del rito alternativo. I legali degli indagati, tutti in carcere dall’estate, chiedevano l’esame in aula della vittima, la perizia sul suo cellulare e la convocazione di un amico della ragazza che con lei aveva avuto uno scambio di telefonate e messaggi la notte degli abusi. La giovane, che ora vive in una comunità protetta ed è stata sentita dal giudice nel corso di un incidente probatorio alcuni mesi fa, non deve tornare sul banco dei testi, ha detto ieri il gup, che ha anche escluso di sentire l’amico. Il ragazzo avrebbe dovuto deporre su una chiamata fatta alla giovane all’una e 4 minuti della notte degli abusi, mentre stava per raggiungere il cantiere in compagnia degli indagati. I legali avrebbero voluto sentirlo anche su un messaggio ricevuto dalla ragazza alle 2 in cui si legge “non si può più”, frase che secondo le difese indica la disdetta di un precedente appuntamento. «Se la vittima era stata fatta ubriacare come ritiene l’accusa e costretta a seguire il gruppo, perché avrebbe scritto un messaggio di quel tenore invece di chiedere aiuto?», si domandano gli avvocati, che su questo volevano ascoltare il testimone.

«Vogliono screditarla»

Ma il gup ha ammesso solo la perizia sul telefono, e questo ha portato alla rinuncia al rito abbreviato: in questo modo la difesa potrà citare la ragazza e il suo amico come testi. Quanto alla telefonata della giovane, la sua avvocata Carla Garofalo dice: «A parte il fatto che era intontita, drogata e ubriaca e potrebbe non ricordarsi alcunché, durante la violenza il cellulare le è caduto più volte e sarebbe stato Angelo Flores (uno degli imputati-ndr) a tenerlo e rispondere. Comunque la strategia della difesa è chiara: screditare la vittima come abbiamo visto in tantissimi processi. Si sta cercando di mettere in pratica la vittimizzazione secondaria in modo da fare cedere i nervi, fare entrare in contraddizioni la mia assistita».

