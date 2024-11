Stupro di gruppo, le madri accusano la vittima 

PALERMO. «Non sono dei mostri. Si sono fatti trascinare»: una difesa senza appello quella delle madri dei giovani palermitani accusati dello stupro di gruppo su una 19enne del luglio 2023. Dopo le condanne dei sette a pene tra i 6 anni e gli 8 anni e 8 mesi, le donne assolvono i ragazzi, pur ammettendo che il sesso di gruppo per strada è stato un errore: «Certe cose le fanno solo gli animali - dice tra le altre, come riportano alcuni siti locali, Loredana Mamone, madre di Gabriele di Trapani, condannato a 7 anni - Non doveva farsi coinvolgere, è stata lei a trascinarli, ma lui doveva andare via».

Colpa della vittima, dunque, secondo la donna. La stessa linea seguita dagli imputati e dai loro legali nel processo. «Il giorno che i carabinieri sono venuti a prenderlo mi ha detto che lei era consenziente», ha ripetuto la donna. Replica Carla Garofano, legale della vittima: «In arringa ho detto ed è registrato che questi ragazzi non sono dei mostri. Sono al contrario persone a cui non è stato insegnato il senso di rispetto della donna e dell’amore. Hanno mostrato una mentalità arcaica e maschilista, perché altrimenti questi comportamenti non sarebbero venuti fuori. Sono ragazzi privi di educazione sessuale, sentimentale, sociale. Il branco ha potenziato queste caratteristiche».

