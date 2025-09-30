VaiOnline
Sassari.
01 ottobre 2025 alle 00:33

Stupro di gruppo: 9 anni per due giovani 

Sentenza ribaltata. Ieri in corte d’Appello il collegio, presieduto da Maria Teresa Lupinu, ha condannato a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo due giovani sassaresi. Cambiando del tutto in questo modo il giudizio emesso in primo grado, lo scorso anno in tribunale, dove gli imputati erano stati assolti. Secondo le accuse la coppia, un 23enne e un 26enne, avrebbero stuprato l’amica di entrambi, con la quale si conoscevano da diversi anni, nella notte tra il 9 e il 10 settembre del 2021 in una casa del centro storico del capoluogo turritano. La violenza, a parere della procura della Repubblica e del pm Angelo Beccu, sarebbe avvenuta senza il consenso della parte offesa e approfittando delle condizioni psicofisiche alterate della ragazza, la quale nel corso della serata aveva bevuto degli alcolici. Il pubblico ministero, ritenendo i giovani responsabili del reato, aveva sollecitato una condanna a otto anni ma il collegio, presieduto da Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla, l’aveva respinta disponendo invece l’assoluzione. Ora il rovesciamento del verdetto che aggrava anche le richieste dell’accusa con un anno in più. L’avvocato difensore dei due imputati è Marco Palmieri, Laura Secchi la legale di parte civile. Il collegio ha anche disposto, come risarcimento, una provvisionale di cinquemila euro.

