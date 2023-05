Stupro di Capodanno, la ragazza: «Parlo per tutte le altre vittime» 

Roma. Un’audizione durata ore in cui ha ricostruito davanti ai giudici la drammatica festa di Capodanno del 2020. Per una ragazza di 16 anni si era tramutata in un incubo: violenza sessuale del branco. Il racconto della giovane, oggi 19enne, è stato raccolto dal tribunale di Roma in modo protetto. «Ho denunciato e deciso di affrontare il processo», ha detto la vittima, «non solo per me, ma per tutte le donne vittime di violenza. Ce la sto mettendo tutta affinché queste cose non succedano più a nessuno e voglio diventare un avvocato per difendere le donne vittime di abusi». Il processo vede imputato per l'accusa di violenza sessuale, Patrizio Ranieri. La violenza sessuale avvenne in una villetta a schiera nel quartiere Primavalle.

