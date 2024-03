«Stupro», coro choc contro l’autista donna 

Treviso. Un bus di linea guidato da un’autista donna, un gruppo di ragazzini minorenni che sale sul mezzo di ritorno da scuola, e a un certo punto un coro agghiacciante che parte dal fondo della corriera: «Stupro, stupro...». È l'episodio scioccante denunciato da una giovane dipendente della Mom, la società di trasporto pubblico di Treviso, che da tempo è costretta a convivere con bande di bulli e violenti che salgono sui pullman come entrassero in un saloon. Il fatto è avvenuto alla fine del 2023, sulla tratta Conegliano-Pieve di Soligo, la zona dei vigneti del prosecco. A bordo quella sera c'era per fortuna anche una pattuglia della polizia municipale, pochi agenti rispetto al gruppo di violenti, una trentina di studenti, che ha protetto la donna alla guida, restano a bordo del mezzo. Non risulta sia in corso una indagine ufficiale sul grave episodio, ma non è escluso si arrivi all'identificazione dei protagonisti del gesto vergognoso.

