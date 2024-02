Stupro, castrazione chirurgica se la vittima ha meno di 10 anni 

Antananarivo. Giro di vite in Madagascar: gli stupratori di minorenni andranno incontro alla castrazione chimica, o direttamente a quella chirurgica se la vittima ha meno di 10 anni. Il disegno di legge è stato già approvato dalle due camere, per entrare in vigore manca solo la firma del presidente Andry Rajoelina ed il via libera della Corte costituzionale. Amnesty International parla di trattamento «crudele, inumano e degradante», in contrasto con la Costituzione del Madagascar. Jessica Lolonirina Nivoseheno di “Women Break the Silence” invece pensa che la castrazione possa essere un «deterrente» contro una «cultura dello stupro» dell’isola, dove molti casi «vengono risolti amichevolmente all’interno della famiglia».

