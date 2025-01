«Stupri di massa in Congo» 

Si infiamma la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo l’ingresso del gruppo armato M23 con i soldati ruandesi a Goma, principale città della regione orientale, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha denunciato stupri lungo le rotte utilizzate per entrare nella provincia del Sud Kivu. A nulla sembrano valere gli appelli giunti da Papa Francesco per un immediato cessate il fuoco. Brussels Airlines ha intanto cancellato i suoi voli da e per la capitale.