Stuprate dal fotografo di moda 

CUNEO. Ingaggiate come testimonial di una campagna contro la violenza sulle donne, veniva stuprate. Gli investigatori non hanno dubbi: era una trappola quella tesa da fotografo di moda residente a Corneliano d’Alba tendeva alle modelle che passavano nel suo studio. L’uomo è stato portato in carcere dai carabinieri di Alba, che hanno messo agli arresti un suo collaboratore occasionale, un dipendente di un’azienda vinicola della zona coinvolto in episodio. Quelli a carico del fotografo invece sarebbero almeno cinque.

L’appello

L’inchiesta, coordinata dalla pm Camilla Fracchia della procura di Asti, si è sviluppata tra febbraio 2023 e aprile scorso. Era stata la denuncia di una ragazza a portare i carabinieri sulle tracce delle altre quattro possibili vittime e ora il procuratore capo, Biagio Mazzeo, lancia un appello: «Se ci sono altre donne che hanno subito violenza o abusi si facciano avanti: noi siamo a disposizione».

Le testimonianze

«Grazie al capitano Giuseppe Santoro e al comandante Claudio Grosso della caserma dei Carabinieri di Alba per avermi ascoltata, ma soprattutto per avere raccolto tutte le denunce delle ragazze vittime di questa persona», ha scritto su Facebook una modella e influencer che ha contribuito a raccogliere le testimonianze. L’agenzia - attiva dal 2005 e fornita di un sito ufficiale e di vari canali social - aveva la sede nella casa del talent scout. Qui le giovani venivano attirate con offerte particolarmente vantaggiose, tramite annunci pubblicati su siti di lavoro e anche sui social. Chi esitava a spogliarsi veniva convinta con l’assicurazione che le immagini sarebbero servite per un cortometraggio contro la violenza sulle donne, da diffondere anche su canali istituzionali. A quel punto, però, sarebbero scattate le aggressioni sessuali. Tutte le modelle individuate sono maggiorenni, non risiedono nel Cuneese e hanno precedenti esperienze nel settore. Gli investigatori ritengono che la la vergogna di essere cadute in una trappola ben congegnata abbia contribuito a indurre molte di loro a chiudersi nel silenzio. Gli interrogatori di garanzia dei due indagati sono in programma per lunedì: il fotografo, trasferito in carcere a Torino, è difeso dall’avvocato Roberto Ponzio di Alba, il coindagato dagli avvocati Carlo Mussa e Fernanda Portolano di Torino.

