Stuprata nell’ascensore della stazione 

MILANO. Un’aggressione «terribile», una donna che andava a prendere un treno è stata violentata e «picchiata a sangue». Negli atti gli inquirenti descrivono così ciò che è avvenuto giovedì mattina poco prima delle 6 alla stazione centrale, dove una turista di 36 anni ha subito abusi sessuali e lesioni da parte di un 27enne di origine marocchina, senza fissa dimora, che è stato poi fermato in tarda serata.

L’agguato

Il 6 marzo un 23enne, sempre marocchino, era stato arrestato dopo aver accoltellato e rapinato sei passanti nelle strade vicine alla stazione. Ed è marocchina anche la 36enne che giovedì mattina doveva prendere un treno per Parigi dopo essere arrivata in città dalla Norvegia ed è stata avvicinata e aggredita inizialmente già fuori dalla stazione da quel giovane, uno dei tanti “fantasmi” senza documenti che vivono nella zona. Il 27enne è riuscito, poi, a trascinarla in uno degli ascensori che collegano i piani della stazione, l’ha bloccato, ha abusato di lei e l’ha pestata. La 36enne ha urlato a lungo per cercare di richiamare l’attenzione e ha pure tentato di suonare l’allarme che si trova all’interno della cabina. Infine è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Ad allertare la Polfer, che ha condotto le indagini, è stata verso le 5,45 una guardia giurata: ha avvertito che nella zona delle biglietterie centrali, nei pressi degli ascensori, c’era una donna in stato di shock.

I video della violenza

La turista è stata portata al Fatebenefratelli per le prime medicazioni e poi alla Mangiagalli dove c’è l’Svs, il servizio che aiuta le vittime di violenze. Nel frattempo gli agenti della Polizia ferroviaria hanno rintracciato l’uomo, che in serata è stato portato a San Vittore. Per lui, irregolare e con diversi alias, il pm ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere: per la Procura è pericoloso e potrebbe commettere altre violenze. Interrogato nel pomeriggio dal giudice, ha tentato di difendersi dalle accuse. Il provvedimento di carcerazione sarà depositato nelle prossime ore dal gip. A carico del 27enne ci sono le immagini delle telecamere acquisite dagli inquirenti, anche di quelle interne dell’ascensore. Quando è stato bloccato aveva addosso gli stessi vestiti ripresi nei filmati.