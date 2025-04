Stuprata e malmenata per giorni Il compagno in cella per violenze 

Mestre. La violenza sessuale e le botte, subite per giorni, sono le uniche certezze. Per il resto, l’ultima storia di violenza che arriva da Mestre - da un vecchio palazzo rifugio di sbandati - è ancora da chiarire. Come spiegano i carabinieri, è ancora da accertare quale fosse il rapporto tra la vittima, una 32enne, e il violentatore, che al momento pare fosse il suo fidanzato, un tunisino suo coetaneo ora in stato di fermo. Inoltre c'è da capire se nel tugurio ci fossero altre persone, che avrebbero visto ma non denunciato. Non sarebbe stata comunque una violenza di gruppo, dicono fonti investigative: la 32enne veneziana, vista mercoledì aggirarsi sotto choc nel cortile del palazzo, sarebbe stata abusata dal compagno, subito dopo portato in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni, ma non di sequestro di persona. Sul corpo della donna i segni, inequivocabili, delle violenze. Un altro episodio - dopo quello della bambina pedinata e violentata nell’androne di casa, per il quale è accusato il 45enne di origini sarde Massimiliano Mulas - che fa aumentare la rabbia degli abitanti. Il teatro della vicenda è l’ex sede Telecom di via Carducci, nel cuore di Mestre. È una struttura chiusa da anni, le porte e le finestre murate più volte dal Comune perché non divenisse terra di nessuno. In realtà è nota tuttora per dare riparo a sbandati, tossicodipendenti e senzatetto.

