Stuprata e filmata per due anni 

Reggio Calabria. Violentata e filmata per quasi due anni, da gennaio del 2022 agli inizi di novembre del 2023. Ora per quegli abusi tre giovani appena maggiorenni sono stati arrestati per violenza di gruppo aggravata su indicazione della Procura dei minori, visto che all’epoca erano minorenni come la vittima. E secondo gli investigatori i tre facevano parte del branco che, a Seminara, nello stesso periodo stuprò due ragazzine.

Il blitz di ottobre

Il 15 novembre del 2023 l’operazione “Masnada” portò all’arresto di tre giovani, considerati rampolli di famiglie di ’ndrangheta - un maggiorenne, figlio di un amministratore locale, si rese irreperibile. L’accusa era di violenza di gruppo su due minorenni, e in un caso il crimine avvenne ripetutamente. Nel corso dell’operazione furono sequestrati computer, tablet e cellulari: i video delle violenze che contenevano ha portato lo scorso ottobre all’arresto di soggetti dai 21 ai 32 anni, in nove casi su richiesta della Procura di Palmi.

Crimine organizzato

L’inchiesta non scaturì dalla denuncia delle vittime, si sviluppò da un’altra indagine. La paura che il nome di alcuni sospetti incuteva in paese aveva indotto le ragazze a tacere, e quando la vicenda venne alla luce coi primi arresti i parenti di una delle due le dissero di restare in silenzio. «Le violenze del “branco”, a causa dei legami familiari degli indagati, hanno chiaramente le stimmate della criminalità organizzata», disse l’allora procuratore di Palmi Emanuele Crescenti.

Gli insulti

Ora, a distanza di due mesi dagli ultimi arresti, il nuovo sviluppo che porta in tutto a 16 gli indagati: sempre grazie ai video ritrovati nei cellulari gli investigatori sono risaliti ai tre ragazzini, ora rinchiusi nell’istituto penale per i minorenni. Per loro non si parla di parentele ’ndranghetiste, ma anche loro avrebbero fatto parte di quel gruppo. Secondo i magistrati i tre arrestati avrebbero palesato «una personalità del tutto sganciata dalle regole del vivere civile e totalmente orientata verso il soddisfacimento dei più biechi istinti sessuali». E nei video in cui è impresso l’orrore delle aggressioni si sentono frasi di scherno e dispregiative rivolte dagli indagati alla loro giovanissima vittima.

