Stupenda Sardegna: a Monte Arcosu tre gatti selvatici 

L’oasi naturalistica della riserva Wwf di Monte Arcosu non smette di stupire e continua a regalare sorprese. Stavolta l’occhio di una telecamera nascosta, installata durante un progetto di monitoraggio nei boschi del territorio di Uta, ha ripreso tre gatti selvatici, una mamma con i suoi due cuccioli.

Esemplari della specie sarda di “Felis silvestris lybica” presente nelle foreste e nelle campagne di tutta l’Isola ma, per via della loro diffidenza, difficilissimi da osservare in natura.

La specie

Le eccezionali immagini di questi esemplari sono state girate di recente in un’area nascosta del Parco. Si vedono mentre si abbeverano in una delle poche pozze d’acqua perenni che hanno resistito alla lunga siccità della torrida estate appena trascorsa.

È una sottospecie endemica della Sardegna, probabilmente giunta da noi attraverso i fenici. «Il Gatto selvatico sardo è l’antenato del gatto domestico ma ha caratteristiche peculiari, come la coda che si allarga nell’estremità», spiega Giovanni Paulis, rappresentante dell’oasi ed esperto fotografo naturalista: «È un animale solitario e un abile cacciatore, con abitudini prevalentemente crepuscolari. La sua presenza è fondamentale per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema, poiché si nutre di vertebrati di piccola e media taglia».

Il cibo

La sua dieta è costituita principalmente da roditori, piccoli passeriformi e insetti e più raramente da pernici, lepri e conigli. Ma durante la stagione estiva questa specie integra l’alimentazione nutrendosi anche di graminacee.

Discreto

Il gatto selvatico sardo, abilissimo nell’arrampicarsi sugli alberi, è per natura molto diffidente ed elusivo, perciò gli incontri con questa specie risultano molto rari. Si accoppia una sola volta l’anno, all’inizio della primavera, e le nascite avvengono tra i mesi di maggio e luglio, nel pieno della calura della nostra stagione estiva.

Prima di diventare completamente autonomi. I piccoli mici, per circa tre mesi, vengono accuditi e preparati alla vita nei boschi dalla madre.

La caccia

Nella nostra Regione sono considerati una specie rara ma non certo priva di minacce: i maggiori nemici sono certamente i bracconieri, che apprezzano le carni di quest’animale selvatico, ma è alto anche il rischio d’ibridazione con il gatto domestico.

Ormai, con la presenza di abitazioni e aziende agricole costruite in prossimità dei boschi, il contatto tra i gatti domestici e la specie selvatica è sempre più frequente.

I controlli

Il monitoraggio svolto nell’Oasi, con l’aiuto di telecamere e foto trappole, fa parte di un progetto sul campo condotto dalla Fondazione Wwf nella riserva di Monte Arcosu “Oasi del Cervo e della Luna”. Svolto, nello specifico, grazie al progetto “L’Oasi è dei Bambini” e nell’ambito di una collaborazione con l’Università di Sassari, che studia da tempo il gatto selvatico sardo.

La riserva

La riserva di Monte Arcosu, uno dei baluardi naturalistici della nostra Isola, non smette mai di stupire.

Notizie come questa fanno ben sperare anche per la sopravvivenza della trota sarda, endemica di questo areale, scomparsa dai torrenti del versante siliquese in seguito alla disastrosa alluvione dell’ottobre di due anni fa.

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