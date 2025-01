Stupefacenti e armi, controlli a tappeto dopo i raid nelle case 

L’escalation di furti nelle abitazioni e nelle aziende va avanti da tempo. E in Marmilla dopo vari episodi in cui sono state rubate armi e munizioni da alcune case, i colpi in campagna e i numerosi blitz in bar e locali con slot machine scassinate, c’è stata un’intensificazione dei controlli. E ieri a Gonnosnò è scattata una denuncia per detenzione di munizioni: 8 cartucce calibro 12. Ad Ales invece una persona è stata segnalata alla prefettura perché trovata in possesso di un grammo di marijuana.

I servizi di prevenzione e repressione, coordinati dal comando provinciale dei Carabinieri di Oristano, hanno interessato tutta l’Alta Marmilla con coinvolgendo la Compagnia di Mogoro, lo squadrone eliportato “Cacciatori Sardegna” di Abbasanta il nucleo cinofili. Controlli ad ampio raggio nel territorio, dopo che la questione sicurezza era stata affrontata anche nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato in prefettura. Nelle ultime settimane fra la popolazione c’era una crescente preoccupazione per i ripetuti furti: ad Albagiara era stato rubato un fucile da caccia, poi colpi a Pau, un tentato furto a Baressa e altri episodi a Simala, Zeppara e Escovedu. E ancora danneggiamenti ai sistemi di videosorveglianza e alle macchinette cambia monete di diversi locali. L’ultimo fatto a Uras dove in un bar qualcuno ha scassinato le slot machine. Adesso i controlli sono stati potenziati e sono arrivate le prime denunce. ( v.p. )

