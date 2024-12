Studiosi in visita al murale di Foiso Fois dopo il restauro 

Una giornata di studi tutta dedicata a celebrare l’opera e l’eredità culturale di Foiso Fois che sessant’anni fa realizzò a Sinnai nella sede dell'allora scuola elementare di via D'Arborea “La Rinascita”. Un'opera di straordinaria bellezza che il museo civico, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università di Cagliari, ha deciso di dedicare domani una giornata di studi a questa figura chiave per l’arte e la cultura sarda.

L’appuntamento, intitolato "1964-2024: Sessant'anni dalla Rinascita - Ricordando Foiso Fois", si terrà presso il museo civico di Sinnai. Durante la giornata saranno esplorati il lavoro e l’influenza di Foiso Fois come artista, storico dell’arte, critico, educatore e saggista.

Sarà dedicata particolare attenzione al valore storico e culturale del murale “La Rinascita”, restaurato alcuni anni fa, che incarna il legame tra arte, cultura e politica durante il periodo di rinnovamento sociale della "Rinascita" sarda. La giornata, sotto il coordinamento scientifico di Nicoletta Usai e Valerio Deidda, vedrà la partecipazione di numerosi studiosi impegnati a far luce sull’eredità intellettuale e creativa di Foiso Fois. Al termine una visita al murale. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA