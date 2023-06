Studiosi di tutto il mondo per la conferenza di economia 

Studiosi di tutto il mondo riuniti per portare avanti le idee di Wassily Leontief, premio Nobel dell’economia nel 1973, noto per aver sviluppato il metodo delle interdipendenze strutturali, applicandolo ai più importanti problemi economici. La 29esima edizione della conferenza “International input output association” (IIOA) si terrà ad Alghero dal 27 al 30 giugno al teatro Civico, un appuntamento europeo che si svolge ogni due anni. La finalità è lo sviluppo delle conoscenze nel campo dell'analisi input-output per migliorare la comprensione dei fenomeni economici, negli approfondimenti teorici che trovano applicazione nei settori dell'energia, dell’ambiente, del commercio internazionale e flussi finanziari.(m.p.)

