Studiosi danesi nel sito di Matzanni 

Continua la collaborazione tra il Comune, l’Università danese di Aarhus e il museo di Moesgaard. Il motivo del rapporto è iI sito nuragico di Matzanni, da anni al centro di ricerche portate avanti dalla collaborazione tra il Comune e la Soprintendenza. L’interesse dell’Università danese è nato cinque anni fa ma il primo progetto è stato avviato due anni dopo. Una collaborazione rinnovata quest’anno con un nuovo programma, mirato allo studio dello scambio di metalli tra il Mediterraneo e il Nord Europa. A ottobre, per venti giorni, dieci studiosi della Danimarca hanno portato avanti una prima campagna di studi, che finirà con un secondo intervento previsto per la primavera, quando verranno compiuti nuovi scavi di ricerca. «Queste collaborazioni sono un orgoglio per la nostra amministrazione - dice il sindaco Francesco Spiga - È un percorso importante, che offre una prospettiva futura in funzione dell’apertura del nuovo museo». (a. cu.)

