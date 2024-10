Studiosi alla scoperta del patrimonio storico 

Sarà il capoluogo della Sardegna a ospitare dall’11 al 13 ottobre le Giornate nazionali di archeologia ritrovata promosse dall'associazione Gruppi archeologici d'italia (Gai). All’appuntamento parteciperanno circa ottanta studiosi e appassionati di archeologia, in arrivo dalla Penisola, per scoprire alcuni siti meno conosciuti della città. La manifestazione è nata nel 2004 con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza del territorio e valorizzare i luoghi meno noti, che rischiano di scomparire dalla memoria collettiva. Un’iniziativa più volte insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, che si snoda in ottobre fra le diverse regioni in cui operano gli oltre settanta gruppi archeologici che fanno parte dell'associazione Gai.

Oltre a quelli più conosciuti, come la necropoli punico-romana di Tuvixeddu e l'ipogeo Grotta della Vipera, saranno visitati luoghi meno frequentati e aperti in esclusiva in occasione della manifestazione come l'area archeologica dell'attuale Vico III Lanusei e quella sotto l'ex albergo La Scala di Ferro, la Fullonica situata sotto il palazzo INPS e l'area monumentale sotto la chiesa di Sant'Eulalia. Sarà possibile ammirare l'anfiteatro romano, del quale resta la parte scavata nella roccia, presente anche nella Karales romana. Il tour comprende poi una visita al Museo Archeologico.

