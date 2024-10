Studiò in città, ora torna da docente 

Uno è il rettore dell’Universitè de Kara nel Togo, l’altro è un docente di Chimica dello stesso Ateneo che era stato allievo di quello cagliaritano nel dottorato in Scienze chimiche. Kokou Tcharie e Kodjo Eloh oggi a mezzogiorno faranno visita al rettore dell’Università cittadina, Francesco Mola. L’incontro in Aula magna chiude una serie di iniziative che si sono svolte durante la settimana con l’obiettivo di consolidare la cooperazione dell’Ateneo cagliaritano con alcuni Paesi africani che partecipano alle attività di Erasmus+ ka 171.

La visita è l’occasione per presentare la parte di Erasmus+ sulla mobilità internazionale con Paesi non appartenenti all'Unione europea e per facilitare la creazione di reti internazionali tra accademie europee e africane.

All’incontro sarà dunque presente l’ex studente a Cagliari, Kodjo Eloh, che nel raccontare la sua esperienza Erasmus metterà in evidenza il legame profondo e attivo nella creazione di collaborazioni didattico scientifiche tra le due università e presenterà la rete globale degli ex studenti stranieri “International alumni Unica” che lavorano a livello internazionale e ricoprono un ruolo particolarmente importante nel promuovere la nostra Università all'estero.

