«Studi personalizzati e una scuola inclusiva» 

Persona, cultura, rispetto. Sono le tre parole-chiave del discorso pronunciato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico.

Un discorso di quindici minuti nel quale il giurista prestato alla politica affianca principi costituzionali, gerarchie di valori, citazioni (Giorgio La Pira in primis) e snocciola il Bignami delle riforme introdotte dal suo governo. Quando l’esponente del governo Meloni sale sul palco allestito nel campo di calcio del Convitto nazionale nell’aria risuonano ancora le parole di Teresa Manes, madre di Andrea, un quindicenne che nel 2012 si tolse la vita, schiacciato dal peso delle offese dei bulli.

Bullismo

E per questo le sue parole hanno un peso specifico maggiore quando parla di un fenomeno ancora dilagante. «È importante saper incontrare l'altro con il sorriso», evidenzia il ministro. «Questa cultura è anche il più potente antidoto al bullismo, all'atrofia esistenziale, alla perdita del senso della vita e delle relazioni che è emersa prepotentemente anche in recenti casi di cronaca». Non è un caso che citi molte volte la parola “persona” che – dice – «è qualcosa di molto più profondo rispetto al semplice concetto di individuo e non va ridotta a monade in mezzo ad altre monadi, ma va sempre riconosciuta e presidiata nelle relazioni». Un invito a saper guardare l’altro rivolto ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori.

Emergenza dispersione

Poi c’è il tema cultura. Nella regione italiana con la più alta dispersione scolastica in Italia, nella quale uno studente su cinque si perde prima di conquistare il diploma, c’è bisogno di studiare soluzioni e dare motivazioni ai ragazzi. In questo terreno il ministro entra citando gli studenti stranieri. Ma le sue parole sembrano calzare a pennello anche sulle migliaia di sardi che lasciano precocemente le aule. «Oltre il 30% dei ragazzi stranieri di prima generazione va incontro alla dispersione scolastica, all'abbandono precoce, significa che quei ragazzi non hanno un futuro davanti a sé, non hanno prospettive di inclusione né possibilità di trovare lavoro. Non è più accettabile una situazione di questo tipo, se vogliamo veramente una scuola inclusiva».

Disabili e intelligenza

E a proposito di inclusione, ricorda che il suo governo ha introdotto una norma che consente ai docenti precari di sostegno di essere confermati se i disabili e le loro famiglie lo richiedono. Una svolta, se davvero sarà applicata. E se davvero, come ha detto, saranno specializzati migliaia di docenti perché diventino capaci di gestire la complessità delle tante persone che hanno bisogno di aiuto. Non solo diversamente abili. Tutte.

Valditara cita Agenda sud, cita la riforma dell’istruzione tecnica, quella del quattro più due, cita il lavoro di «personalizzazione dell’istruzione». E di intelligenza artificiale. «Abbiamo avviato una

sperimentazione dell'utilizzo a fini didattici dell'intelligenza artificiale, proprio per personalizzare sempre di più la formazione, per recuperare ritardi, per potenziare i talenti. Così come abbiamo investito risorse per mettere a disposizione l'intelligenza artificiale in favore di giovani con disabilità uditive e visive».

E, infine, parla di «una scuola che sappia educare al rispetto verso l’altro». Si rivolge ai docenti, agli studenti e ai genitori «che non sono controparte degli insegnanti ma complementari». Sottolinea anche che non ci sono gerarchie delle intelligenze e dei talenti: quelle di un liceale valgono quanto quelle di chi sceglie il tecnico. «Bisogna saperle valorizzare tutte».

