Studi Ogliastrini, quarant’anni di ricerche 

“Studi ogliastrini”, collana diretta da Tonino Loddo edita dalla Diocesi di Lanusei, compie quarant’anni di vita. Per festeggiare, Giuseppe Cabizzosu dà alle stampe il volume degli indici. Opera importante per una ricerca mirata nei ben diciotto volumi fino ad ora pubblicati. Con le sue quasi 3400 pagine prodotte da ben 109 autori e suddivise in 189 tra articoli e saggi di varia natura e consistenza “Studi Ogliastrini” costituisce un’ampia e approfondita biblioteca di studi sull’Ogliastra. «Negli anni, importanti studiosi, esperti e cultori nelle varie arti e discipline hanno contribuito a rendere la raccolta identitaria della nostra Ogliastra, una miscellanea ampia e ricchissima per meglio conoscere e comprendere il nostro territorio - spiega Cabizzosu-. Tuttavia, questa raccolta cresce e si dilata nel tempo e sempre più aumentano le difficoltà per una sua agevole e pratica fruizione. Questi “Indici” nascono proprio con la finalità specifica di agevolare il reperimento dei molti contributi attraverso le più comuni chiavi di ricerca bibliografica». Il volume degli “Indici”, è quindi uno strumento operativo di ricerca che andrà ad affiancarsi ai volumi finora pubblicati e, per volontà dell’autore, verranno donati alle biblioteche ogliastrine. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA