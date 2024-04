Studenti uniti per llaria Salis 

Si sono uniti in una lunghissima catena umana per manifestare la loro solidarietà a Ilaria Salis, l’insegnante arrestata in Ungheria con l’accusa di aver aggredito due estremisti di destra durante una manifestazione. Anche ieri studenti e docenti dell’Istituto superiore Don Deodato Meloni hanno proseguito con la loro iniziativa simbolica, che replicheranno tutte le settimane, fino a quando non si arriverà a una soluzione. «Non ci interessa l’aspetto penale - chiarisce il dirigente Bruno Sanna - se qualcuno ha commesso dei reati, è giusto che venga giudicato ma deve essere trattato da essere umano, le catene devono essere abolite». La richiesta di dedicare quindici minuti di lezione all’iniziativa, un giorno alla settimana, era arrivata dagli stessi studenti. «È un’ottima lezione di educazione civica» va avanti Sanna. Ieri mattina il secondo appuntamento nel campo sportivo dell’istituto di Nuraxinieddu, per i ragazzi della sede centrale, e nel parcheggio della scuola per quelli della sede staccata di viale Diaz. ( m.g. )

