Studenti trasferiti nelle aule di via Isonzo 

Torneranno tra i banchi dopo Pasqua, ma non nell’istituto di piazza Is Argiolas. Dopo la chiusura dell’edificio che ospita elementari, medie ed asilo, il Comune ha disposto la riapertura straordinaria sino a tempo indeterminato delle vecchie scuole di via Isonzo. Di fatto per gli alunni che frequentano le scuole di Domus de Maria le vacanze pasquali sono cominciate lo scorso 16 marzo, quando – in seguito al crollo di un lampadario e alle crepe superficiali comparse nei solai della scuola - i genitori avevano indetto uno sciopero davanti ai cancelli, e la dirigente scolastica aveva disposto la sospensione delle lezioni. Le scuole di piazza Is Argiolas, dove lo scorso settembre sono stati condotti interventi di manutenzione che avevano posticipato di due settimane l’inizio dell’anno scolastico, resteranno chiuse sino a quando i muratori non risolveranno una volta per tutte il problema.

La sindaca

Concetta Spada ribadisce che quelle venature comparse sui solai non rappresentano un pericolo per l’edificio: «Sono solo un problema di carattere estetico ma, come dimostra la relazione redatta da un ingegnere strutturale in seguito a controlli accurati, la scuola è assolutamente sicura. Per le manutenzioni dell’istituto abbiamo speso 160mila euro, è giusto quindi che chi ha fatto i lavori elimini queste imperfezioni. Dopo le vacanze tutti gli alunni del paese troveranno ospitalità nell’ex scuola di via Isonzo». Dai banchi della minoranza, la consigliera Roberta Loi accusa la sindaca di nascondere ai cittadini la verità: «Da due settimane continua a dire che la scuola è sicura, ci chiediamo allora per quale motivo gli alunni dopo Pasqua saranno costretti a frequentare l’ex istituto di via Isonzo. Chiederemo di vedere tutti gli atti per approfondire questa vicenda: tra l’altro sembrerebbe che sia nato un contenzioso con la ditta che ha eseguito i lavori, e queste manutenzioni, ora, siano state affidate ad un’altra. Riteniamo che sia stato negato il diritto allo studio dei bambini del paese».

I genitori

Masticare amaro quelli che da due settimane sono costretti a tenere a casa i propri figli. «Ci sentiamo presi in giro – spiega Giulia Cara, madre di una bambina che frequenta le elementari -, il Comune ha aperto una settimana fa il contenzioso con la ditta che ha eseguito i lavori, vorremmo sapere allora perché non è stata disposta subito la riapertura della vecchia scuola. I nostri figli, alla data di inizio della vacanze pasquali, avranno saltato tre settimane di lezione, il tutto per un problema estetico». Fabio Sauchelli, un altro genitore, si concentra su due aspetti: «Il tempo perduto all’inizio dell’anno e in queste settimane non verrà mai recuperato, e questo si ripercuoterà sul programma svolto in classe. Questa chiusura ha causato parecchi disagi alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano: avrei dovuto cominciare la stagione il 28 marzo, ma mi potranno assumere soltanto dopo Pasqua».