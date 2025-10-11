Studenti sulle orme di Cosima 

Gli studenti camminano “Sulle orme di Cosima” e riscoprono la storia e le vie percorse dalla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Gli alunni dei licei Fermi, Asproni, Satta hanno trascorso una mattinata diversa grazie a un progetto nazionale chiamato “Storia e storie”, volto a valorizzare e riscoprire le storie delle donne ispiratrici. Il Soroptimist club di Nuoro, supportato dalla Fondazione di Sardegna, ha proposto Grazia Deledda con una rilettura della sua opera autobiografica Cosima. I ragazzi hanno percorso le sue tracce: sono partiti dal convento francescano di via Manzoni, per poi far tappa allo storico caffè Tettamanzi e palazzo Nieddu, e ancora palazzo Fiori, piazza San Giovanni e il museo Casa Deledda. Lo hanno fatto con la lettura dei brani della scrittrice, intervallati da musiche e canti degli studenti del liceo musicale Satta. A camminare con loro la prefetta Alessandra Nigro, il questore Fortunato Marazzita, il comandante provinciale dei carabinieri Gennaro Cassese, il sindaco Emiliano Fenu e le assessore Natascia Demurtas e Mariangela Crabolu.

Gli organizzatori

«È stato ripercorso il tragitto che Grazia faceva a suo tempo per tornare a casa dalla scuola - dice la presidente del Soroptimist, Cristina Puligheddu -. Nelle varie soste i ragazzi si sono esibiti in canti, musiche, lettura di poesie e di alcuni brani del libro. È stato molto emozionante vedere la gioventù esibirsi con tanta dedizione e riscontrare che la scuola è la nostra forza. Ci auguriamo che questa iniziativa rappresenti il punto di partenza per una collaborazione sempre più stretta fra i giovani e le istituzioni del territorio». Pieno entusiasmo tra i ragazzi, i docenti e dirigenti scolastici che si dicono pronti al 2026, centenario dal conferimento del premio Nobel.

La scuola

«La partecipazione degli studenti e delle scuole è stata eccezionale, davvero emozionante - dice la dirigente del liceo Fermi, Mariantonietta Ferrante -. Siamo entusiasti di contribuire alla riuscita degli eventi e delle iniziative in vista del centenario». Sulla stessa linea il dirigente del Satta, Andrea Fadda, e quello del liceo classico Antonio Fadda che dice: «Un’iniziativa carica di significato, bella e curata. Contiamo di portare i ragazzi a un ulteriore conoscenza e valorizzazione dell’illustre scrittrice».

RIPRODUZIONE RISERVATA