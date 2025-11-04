Studenti sopra le righe, tagliata la ricreazione 

Cartellino giallo agli alunni dell’Istituto agrario di Tortolì. Qualche comportamento sopra le righe ha generato il provvedimento (in vigore da ieri) con cui il dirigente scolastico, Pasquale Are, ha limitato il tempo della ricreazione a 10 minuti.

È lo stesso dirigente, in carica dallo scorso settembre, a chiarire i motivi che hanno rimodulato l’orario: «In seguito a ripetuti atteggiamenti scorretti degli alunni, tali da non garantire una effettiva vigilanza da parte del personale e non arrecare pregiudizio alle persone e alle cose, la ricreazione avrà un a durata complessiva di dieci minuti». Si tratta, almeno per ora, di un provvedimento bonario, destinato a essere inasprito se gli stessi atteggiamenti dovessero ripetersi. «Nel caso in cui ci fosse una reiterazione di comportamenti scorretti - chiarisce Are, che auspica collaborazione collettiva - la ricreazione verrà sospesa fino al ripristino di una corretta fruizione». Cambiando il dirigente sembra che le brutte abitudini all’Agrario non cambino. Negli anni scorsi più volte c’erano state delle severe sanzioni nei confronti degli studenti rei di comportamenti poco ortodossi. (ro. se.)

