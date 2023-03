Studenti, servizi a costi triplicati 

Per la ludoteca al mare il costo è di 150 per turno. Finora è stato 50 euro. Il servizio di ludoteca stabile presenta un costo di iscrizione annuale pari a 20 euro e 60 euro di contribuzione mensile. Erano entrambi a 10 euro. La tariffa scuolabus con l’Isee più alto (fino a 14.651 euro) è diventata di 44 euro al mese. Era di 22 euro. I conti del Comune soffrono e dal primo aprile scattano gli aumenti sui servizi riservati a bambini e ragazzi. In alcuni casi i costi sono stati raddoppiati, in altri addirittura triplicati. L’opposizione insorge: «Perché il sindaco non ha convocato un’assemblea con i genitori? Spero che le famiglie facciano sentire la loro voce», accusa Guido Pisu, 73 anni. Il sindaco, Giulio Murgia (45) giustifica l’operazione: «Non coprivamo più i costi. Dovevamo scegliere tra il taglio dei servizi o il mantenimento con tariffe incrementate».

Gli aumenti

Per la partecipazione di 15 giorni alla ludoteca estiva una famiglia pagherà per ciascun bambino 150 euro. Ovvero tre volte tanto quello che ha pagato dal 2016 allo scorso anno. Un salasso per i non residenti: 250 euro. È triplicata anche la tariffa sul servizio spazio gioco, passata da 50 euro per turno a 150 euro (250 euro per i non residenti). Schizzano al rialzo anche i costi dello scuolabus: da un minimo di 30 euro (Isee più basso) a un massimo di 44 (Isee più alto). Finora quelle stesse fasce erano a 10 euro e 22 euro.

Il dibattito

«Sono servizi sui quali incidono l’aumento di carburante e salari minimi. Può essere impopolare ma - precisa Murgia - occorre garantire equilibri di bilancio, che è risicato. Come migliorare la condizione? Saranno di prossima istituzione i parcheggi a pagamento al mare e, per l’anno prossimo, la tassa di soggiorno in via sperimentale». Pisu incalza: «La situazione dal punto di vista scolastico è drammatica. Lo stabile delle Medie è chiuso, abbiamo un basso tasso di laureati e un’alta dispersione. Gli aumenti non agevolano il percorso degli studenti». (ro. se.)