Studenti sardine sui bus, l’Arst promette correzioni 

Autobus affollati e (spesso) coincidenze sballate. Gli studenti pendolari raccontano di trasferte scomode sulla linea Tortolì-Lanusei. Dicono che, quasi ogni giorno, viaggiano stipati tra i sedili. Sollecitano l’Arst a potenziare i servizi, cosa che per altro hanno fatto anche alcuni genitori attraverso richieste formali ai referenti territoriali dell’azienda regionale. Senza successo, almeno per ora perché i disagi si sono verificati anche ieri. Carlo Poledrini, 64 anni, direttore Arst, fa chiarezza sulla vicenda. «Il collegamento mattinale tra Tortolì e Lanusei viene garantito con le due corse da contratto più un’intensificazione programmata. Dai rilievi effettuati - dichiara il manager - non si sono rilevate particolari criticità se non in concomitanza di guasti e problemi ai mezzi. Nonostante, infatti, il rinnovo del parco bus, che fa sì che i mezzi più nuovi siano circa il 70 per cento del totale Ogliastra, capitano comunque inconvenienti che determinano fermi macchina».

I bus assegnati alle sedi di Lanusei e Tortolì e immatricolati negli ultimi anni sono 30 su una dotazione di 40, 45 mezzi. «Poiché gli istituti scolastici stanno ancora effettuando orario provvisorio - aggiunge il direttore Poledrini - si è verificato qualche picco di domanda per le uscite anticipate, per esempio alle 12.30, ai quali non sempre è stato possibile dare immediata risposta». Il manager rassicura le famiglie: «Il servizio verrà giornalmente monitorato e, se necessario, si cercheranno di apportare integrazioni e correzioni».

