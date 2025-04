Studenti sardi ed europei alle giornate Onu 

Termina oggi il FermiMun, le tre giornate di simulazione Onu organizzate dagli studenti del liceo scientifico e linguistico Fermi di Nuoro e ospitata al teatro Eliseo. Oltre duecento gli allievi provenienti da varie parti dell’Isola come Cagliari, Olbia, Siniscola, Lanusei, Tortolì e dell’Europa come Polonia, Francia, Spagna e non solo. I giovani si sono confrontati sulle problematiche globali, instaurando un forte dialogo nel segno dell’unione e della pace. Gli alunni ci hanno messo la faccia schierandosi dalla parte di #AdessoBasta, associazione nata dopo il tragico incidente del 25 dicembre 2017 in cui persero la vita i fratelli Matteo e Francesco Pintor.

La dirigente del Fermi, Mariantonietta Ferrante, ha espresso il supporto all’associazione: «Il liceo Fermi, assieme alle altre scuole superiori di Nuoro, sta combattendo una battaglia per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Questa giornata è anche in ricordo di Matteo e Francesco che hanno partecipato da studenti a questa manifestazione investendo anche ruoli importanti». Calorosa la risposta di Giovanni Pintor: «Grazie. Comunque vada la cosa più bella è sapere di non essere soli». Alla cerimonia di apertura presente anche il candidato sindaco Emiliano Fenu.

