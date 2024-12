Studenti-registi per dire no alla violenza 

Hanno imparato tecniche di ripresa, montaggio e produzione e poi le hanno utilizzate per lanciare il loro messaggio: il risultato è un toccante spot contro la violenza sulle donne. Protagonisti gli studenti dell’Istituto tecnico Mossa che oltre alla storia, la matematica e la geografia, tra i banchi hanno potuto apprendere l’arte del videomaking. In tutto 40 ore di lezione, grazie un progetto extracurricolare contro la dispersione scolastica, finanziato con i fondi Pnrr. È stato il regista cabrarese Daniele Manca, coadiuvato dalla professoressa Katyuscia Cardia a seguire i ragazzi in questo percorso che per qualcuno potrebbe essere il trampolino di lancio verso una professione. «Durante il corso ho avuto modo non solo di insegnare ma anche di trasmettere tutta la mia passione per questo lavoro ai ragazzi, che lezione dopo lezione hanno imparato tante cose che, senza questo corso, difficilmente avrebbero avuto modo di scoprire in Sardegna» osserva Manca. Un’opportunità che ha permesso agli studenti di dare sfogo alla propria creatività, partecipando alle fasi di realizzazione del progetto cinematografico dall’allestimento del set al montaggio fino alla produzione. Con un fine nobile: utilizzare la potenza narrativa delle immagini per dire ancora una volta “no” alla violenza di genere. ( m.g. )

