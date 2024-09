Studenti protagonisti del progetto “Scaccomatto”  

Parte delle attività collaterali si sono già svolte, ma entrerà nel clou oggi, con la presentazione nella grotta di San Giovanni, il progetto “Scaccomatto” che vedrà ben 125 baby studenti dai 5 ai 10 anni dell’istituto comprensivo Meloni (scuole di Domusnovas, Musei, Villamassargia) coinvolti in 12 mesi di attività incentrate sugli scacchi, disciplina in continua crescita tra i comuni dell’iglesiente. È l’associazione Scarzella ad aver ideato e curato un progetto che mira alla crescita formativa dei più giovani e che si avvale delle collaborazioni della cooperativa Isola Verde, del consorzio Natura Viva Sardegna, del circolo scacchistico Mo.S.Ca, dell’istituto Meloni e dei comuni di Domusnovas e Musei. A finanziare le attività 130 mila euro di fondi Pnrr. Gli scacchi faranno da collante tra laboratori teatrali, studio delle discipline Stem e visite ai principali circoli scacchistici della Sardegna. «Lo scopo - afferma la coordinatrice del progetto Maria Giovanna Dessì - è far aumentare i minori che si avvicinano agli scacchi, disciplina atta a promuovere indirettamente le competenze scientifiche che sono ormai fondamentali in ogni ambito».

A partire dalle 9 la presentazione coinvolgerà 50 studenti e prevede i saluti dei sindaci, il racconto teatralizzato da parte del regista Luigi Pusceddu della storia domusnovese basata sulla pubblicazione “Domusnovas per i più piccoli” (di Edilio Canavera e Roberto Costa), il racconto del progetto e infine attività e laboratori per gli studenti.

