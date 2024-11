Studenti protagonisti alla mostra del libro 

A Macomer il sindaco e il vice sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, Riccardo Serra e Andrea Succu, hanno ben rappresentato le scuole del territorio, protagoniste all’inaugurazione della XXII edizione della mostra del libro edito in Sardegna. Le autorità hanno promosso gli studenti, in particolare la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro: «Complimenti ragazzi per il vostro impegno. Rappresentate concretamente il futuro». Concetto ribadito dal sindaco Riccardo Uda: «I ragazzi sono il futuro, le scuole saranno sempre più coinvolte. La prossima edizione si svolgerà in primavera anche per poter lavorare con gli studenti durante l’anno scolastico». Franco Scanu, presidente dell’Unione dei Comuni: «Tutti i Comuni del Marghine sono coinvolti nella mostra, che diventa motore dello sviluppo del territorio». Roberta Balestrucci, del Centro servizi culturali: «Puntiamo sui ragazzi. Oltre 1500 sono coinvolti, partecipano ai laboratori». Claudio Moica, degli editori sardi indipendenti: «La nostra presenza rappresenta la novità. I giovani scrittori vanno valorizzati». Dice Fabiana Cugusi, assessora alla Cultura: «Oltre all’ampia rappresentanza di editori sardi, questa edizione vede il coinvolgimento dell’Unione dei Comuni Marghine perché la mostra è di tutti. Desideriamo che si espanda sempre di più coinvolgendo tutta la regione e un numero sempre più ampio di scuole». Pasquale Lobinu, dell’ufficio di gabinetto dell’assessore regionale all’Istruzione, sottolinea: «L’augurio è che questa manifestazione possa crescere e diventare un punto di riferimento culturale per tutti». (f. o.)

