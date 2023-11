Studenti, professori e genitori di corsa per le strade della città 

Continuano i festeggiamenti per i 10 anni dell’indirizzo sportivo della scuola media Porcu Satta.

L’ Asd Movimento e Salute, che collabora con l'istituto comprensivo per la realizzazione delle attività sportive con i ragazzi, sta organizzando una giornata all’insegna dell’attività fisica e del divertimento per le strade della città.

L’appuntamento è per giovedì con 250 partecipanti tra studenti, genitori e insegnanti. Si chiama “Street workout” l’iniziativa che è un allenamento itinerante per le strade.

Lungo il percorso, in circa due ore, si alternano camminata, corsa leggera, stazioni di fitness e soste dedicate ad ammirare le bellezze del patrimonio artistico e naturale. Tutti i partecipanti durante il workout avranno le cuffie attraverso le quali riceveranno tutte le emozioni della musica e le indicazioni del trainer.

Per consentire l’iniziativa sono previste una serie di modifiche alla viabilità. Dalle 9 alle 13 sarà chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo che partirà alle 9,30 dal piazzale dell’istituto comprensivo in via Turati per poi attraversare le vie Palestrina, Nenni, Colombo, Marconi sino al sagrato della basilica di Sant’Elena dove si svolgeranno alcune attività.

Poi i ragazzi torneranno a scuola passando per via Marconi, Porcu, Martini, Garibaldi, piazza Santa Maria, viale Colombo, Gramsci, Ponchielli e Turati.

