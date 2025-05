Studenti premiati in ricordo dei fratelli Piras 

In un clima di entusiasmo sono state consegnate nella biblioteca Satta le sei borse di studio agli allievi dell’ultimo anno del liceo classico Asproni e dell’Artistico in ricordo dei fratelli Nino e Sandra Piras, lui padre del diritto commerciale e tributario, lei protagonista della ricerca artistica di avanguardia con la galleria Chironi 88. Gli assegni da 1500, 1000 e 500 euro, messi a disposizione dalla famiglia e gestiti dai Martedì letterari, sono stati consegnati con una pergamena. Al Classico primo premio ad Andrea Puxeddu che - come recita la motivazione della commissione giudicatrice - «mette in relazione le peculiarità delle due persone a cui è intitolato il premio estraendone un nitido ritratto». Al secondo posto Letizia Sotgiu e al terzo Eleonora Maria Arru.

Per il liceo artistico, primo premio a Federica Fronteddu che - recita la motivazione - «ricerca un segno astratto che esprime le scelte artistiche della galleria Chironi 88». Secondo premio all’opera presentata da Marika Cavalcante e Rachele Lai, mentre il terzo a Leonardo Pisanu.

Durante la cerimonia l’attore e regista Giovanni Carroni ha letto con suggestiva azione teatrale il componimento di Letizia Sotgiu.

