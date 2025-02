Studenti, più viaggi all’estero e laboratori tematici 

Viaggi studio oltremare e incontri per migliorare l’offerta formativa in città. Prosegue il percorso del Coordinamento pedagogico territoriale di Quartu, affidato alla cooperativa La Clessidra, composto dalle scuole dell’infanzia pubbliche e private, che mira alla formazione e all’aggiornamento di educatori, docenti e operatori scolastici del territorio, con l’obiettivo di creare un sistema integrato che coinvolga le scuole, i servizi educativi e le famiglie.

Nei prossimi mesi - dicono dal Comune - il Cpt quartese proseguirà la formazione congiunta, promuovendo la collaborazione e il lavoro in rete tra le diverse figure educative. Ci si concentrerà in particolare sulle tematiche più attuali, come l’inclusività, l’educazione attraverso l’arte, la documentazione educativa. Ma anche sugli incontri con le famiglie. «L’attività del Coordinamento continua a pieno ritmo, e con un grande fermento che conferma il valore di questa realtà nata per la prima volta in città con la nostra amministrazione», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «Nuove opportunità di crescita significano ricadute positive per tutto il territorio e noi, come Pubblica istruzione, continuiamo a sostenere e incoraggiare questo percorso con convinzione, orgogliosi dei risultati raggiunti».

